هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب تشترط الإفراج عن عشرات الأسرى لدى حماس دون شروط

مصراوي

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تشترط الإفراج عن عشرات الأسرى دون شروط مسبقة خلال مفاوضات وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة: الاحتلال الإسرائيلي هو من يعيق ويخرب كل جهود الإفراج عن المحتجزين والأجانب ويعرض حياتهم للخطر.

وتابع أبو عبيدة خلال كلمة له، اليوم الأربعاء، أنه تم تدمير 136 آلية عسكرية للعدو تدميرا كليا أو جزئيا وإخراجها عن الخدمة.

ولفت المتحدث باسم كتائب القسام، إلى أن "مجاهدونا يدمرون الآليات ويوقعون القتلى والإصابات بالجملة بين صفوف العدو"

وأكد أبو عبيدة "نناور بقوات النخبة من مجاهدينا ونلتف لضرب العدو في صفوفه الخلفية وننصب الكمائن له ولدباباته"

وأوضح أن سلاح القنص يواصل استهداف جنود الاحتلال وسلاح المدفعية يدك التحصينات، مجددًا أن التأكيد على أن المسار الوحيد للإفراج عن الأسرى هو صفقة لتبادل الأسرى بشكل كامل أو مجزأ.