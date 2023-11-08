الحكومة الفلسطينية: 49 % من شهداء الـ24 ساعة الماضية من جنوب غزة

مصراوي

قال سلامة معروف المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: نحو 49 % من الشهداء خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية كانوا من مناطق جنوب غزة.

وتابع المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن نحو 70 بالمائة من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين في مراكز الإيواء المختلفة.

ولفت معروف إلى أن وكالة الأونروا رهنت نفسها بإرادة الاحتلال وارتضت أن تكون شريكا يتحمل المسؤولية القانونية الأخلاقية.

وأكد أن قصف الاحتلال تسبب في تدمير 40 ألف وحدة سكنية بشكل كامل إضافة إلى 88 مقر حكومي، فضلًا عن أن قصف الاحتلال تسبب حتى الآن في إلحاق الأضرار بنحو 238 مدرسة و60 مدرسة خرجت عن الخدمة.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن "ساعات قليلة تفصلنا عن توقف المستشفيات في غزة بشكل كامل بسبب شح الوقود".