الحكومة الفلسطينية: تمكنا من إخراج 172 جريحًا ومرافقًا عبر معبر رفح

مصراوي

قال سلامة معروف المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: تمكنا من إخراج 172 جريحا، ومرافقًا عبر معبر رفح البري للعلاج خارج قطاع غزة منذ مطلع نوفمبر الجاري.

وتابع المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأربعاء، نفقد عشرات الحالات الخطيرة والحرجة يوميا نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي خروج الجرحى من القطاع.

وفي وقت سابق قالت رئيسة المكتب الإعلامي لأطباء بلا حدود، إن مطلبنا الأول والأهم هو وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت رئيسة المكتب الإعلامي، أن هناك المزيد من المرافق الطبية تغلق وأكثر من 40% من المشافي لا تعمل.

كان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، صرح اليوم الأربعاء، أنه لن تكون هناك هدنة إنسانية من دون عودة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة وهزيمة حركة حماس.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته تواصل توغلها البري في قطاع غزة، زاعمًا أنه دمر عددًا من مراكز القوة التابعة لحركة حماس.