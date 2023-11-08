أبو عبيدة: الاحتلال أفشل قبل أيام عملية الإفراج عن 12 أسيرًا

مصراوي

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة : الأسرى المدنيين بالمدنيين والنساء بالنساء، والأطفال بالأطفال، والمقاتلين بالمقاتلين.

وتابع المتحدث باسم كتائب القسام، خلال كلمة له اليوم الأربعاء، أن "الاحتلال أفشل قبل أيام عملية الإفراج عن 12 من الأسرى والمحتجزين لدينا".

ولفت أبو عبيدة إلى "مجاهدونا يدمرون دبابات وآليات العدو من نقطة صفر"

وأكد أبو عبيدة أنه "بعد 33 يوما من بدء معركة طوفان الأقصى، فإن البسالة والإقدام لمجاهدينا مفخرة لكل عربي ومسلم".