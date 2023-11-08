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BBC

أبو عبيدة: الاحتلال أفشل قبل أيام عملية الإفراج عن 12 أسيرًا

06:46 م الأربعاء 08 نوفمبر 2023

الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

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مصراوي

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة : الأسرى المدنيين بالمدنيين والنساء بالنساء، والأطفال بالأطفال، والمقاتلين بالمقاتلين.

وتابع المتحدث باسم كتائب القسام، خلال كلمة له اليوم الأربعاء، أن "الاحتلال أفشل قبل أيام عملية الإفراج عن 12 من الأسرى والمحتجزين لدينا".

ولفت أبو عبيدة إلى "مجاهدونا يدمرون دبابات وآليات العدو من نقطة صفر"

وأكد أبو عبيدة أنه "بعد 33 يوما من بدء معركة طوفان الأقصى، فإن البسالة والإقدام لمجاهدينا مفخرة لكل عربي ومسلم".

أبو عبيدة كتائب القسام الإفراج عن 12 أسير مجاهدونا يدمرون دبابات طوفان الأقصى

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