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BBC

طلاب أمريكيون يحتجون داخل الكونغرس على الدعم الأمريكي لإسرائيل

06:41 م الأربعاء 08 نوفمبر 2023

شرطة الكونجرس

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مصراوي

اجتمع عشرات الطلاب في تظاهرة اليوم الأربعاء، في تظاهرة داخل مبنى الكونجرس الأمريكي؛ احتجاجا على دعم واشنطن لإسرائيل في حربها على غزة

وفي محاولة لفض التظاهرات، اعتقلت الشرطة الأمريكية عدا من الطلاب المحتجين داخل الكونغرس.

طبع المتظاهرون المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، بصمات يد باللون الأحمر على بوابة البيت الأبيض، وفقًا لما أوردته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وقالت "فوكس نيوز"، إنه "حتى صباح اليوم الاثنين، لم يتم بعد تنظيف بوابات البيت الأبيض التي تعرضت للتخريب من قبل المتظاهرين".

وقال متحدث باسم إدارة شرطة العاصمة واشنطن: "تقوم خدمة المتنزهات الوطنية بالتنسيق مع الجمعية التاريخية للبيت الأبيض بالتنسيق لإزالة الطلاء".

وتظهر الصور عند بوابة الدخول شمال البيت الأبيض بصمات يد حمراء ملطخة على الطوب، وملصقات مؤيدة لفلسطين ورسائل تدعو إلى "تحرير فلسطين" في أعقاب المظاهرة في واشنطن العاصمة يوم السبت.

الكونجرس الأمريكي الدعم الأمريكي لإسرائيل تظاهرة داخل مبنى الكونجرس الشرطة الأمريكية

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