إعلان

BBC

حماس تدعو القمة العربية والإسلامية للضغط على إسرائيل لفتح المعابر

05:08 م الأربعاء 08 نوفمبر 2023

القيادي في حركة حماس باسم نعيم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- سلمى سمير:

دعا القيادي في حركة حماس باسم نعيم، اليوم الأربعاء، القمتين العربية والإسلامية لاتخاذ قرار يفرض على إسرائيل فتح المعابر.

وندد القيادي في حماس، بتكثيف الاحتلال لقصفه على مستشفيات غزة ومراكزها الصحية مما يسبب كارثة، مشيرًا إلى استهداف 120 مؤسسة صحية في القطاع وإخراج العديد منها من الخدمة.

وتهكم نعيم، من دعوات الاحتلال سكان غزة للتوجه إلى جنوب قطاع غزة، قائلًا إن 49 % من الضحايا في القصف الإسرائيلي الأخير كانوا في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة.

وقال نعيم إن المستشفيات المتبقية في قطاع غزة تعمل على مولدات الطاقة الثانوية وستتوقف خلال أيام.

وأفاد نعيم أن جيش الاحتلال يراوح مكانه منذ اليوم الأول لعمليته البرية ويعجز عن التقدم.

وتحدث القيادي في حماس، عن عجز الإدارة الأمريكية عن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واصفًا الأمر بغير المعقول.

وأكد نعيم، على استعداد حماس للإفراج عن الأسرى في حال توافرت الظروف، وأهمها وقف إطلاق النار.

باسم نعيم الضغط على إسرائيل فتح المعابر القمة العربية والإسلامية مستشفيات غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

رسميا..الشرقية للدخان تعلن رفع أسعار السجائر