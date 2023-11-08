حماس تدعو القمة العربية والإسلامية للضغط على إسرائيل لفتح المعابر

كتبت- سلمى سمير:

دعا القيادي في حركة حماس باسم نعيم، اليوم الأربعاء، القمتين العربية والإسلامية لاتخاذ قرار يفرض على إسرائيل فتح المعابر.

وندد القيادي في حماس، بتكثيف الاحتلال لقصفه على مستشفيات غزة ومراكزها الصحية مما يسبب كارثة، مشيرًا إلى استهداف 120 مؤسسة صحية في القطاع وإخراج العديد منها من الخدمة.

وتهكم نعيم، من دعوات الاحتلال سكان غزة للتوجه إلى جنوب قطاع غزة، قائلًا إن 49 % من الضحايا في القصف الإسرائيلي الأخير كانوا في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة.

وقال نعيم إن المستشفيات المتبقية في قطاع غزة تعمل على مولدات الطاقة الثانوية وستتوقف خلال أيام.

وأفاد نعيم أن جيش الاحتلال يراوح مكانه منذ اليوم الأول لعمليته البرية ويعجز عن التقدم.

وتحدث القيادي في حماس، عن عجز الإدارة الأمريكية عن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واصفًا الأمر بغير المعقول.

وأكد نعيم، على استعداد حماس للإفراج عن الأسرى في حال توافرت الظروف، وأهمها وقف إطلاق النار.