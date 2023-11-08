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BBC

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

04:04 م الأربعاء 08 نوفمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(مصراوي)

صرح نادي الأسير الفلسطيني، اليوم، الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن حملة اعتقالات واسعة اليوم طالت نحو 65 فلسطينيًا في مدن الضفة الغربية.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري، اليوم، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 37 فلسطينيًا في الضفة الغربية أمس الثلاثاء.

ويزيد الاحتلال الإسرائيلي من حملات الاعتقال في الضفة الغربية بشكل يومي منذ بدء أحداث عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الماضي، حتى كانت الحصيلة الإجمالية لعدد المعتقلين في الضفة في سجون الاحتلال 2200 فلسطينيًا، وذلك بحسب إحصائية نادي الأسير الفلسطيني أمس.

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية نادي الأسير الفلسطيني حملات الاعتقال

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