الاحتلال الإسرائيلي يُعلن إصابة مجندين قرب الحدود مع لبنان

(مصراوي)



أعلن الناطق العسكري الإسرائيلي دانيال هجاري، اليوم الأربعاء، أن جنديين إسرائيليين أصيبا جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع على منطقة دوفيف قرب الحدود مع لبنان.

هذا وأعلن حزب الله اللبناني منذ قليل، استهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف ‏وإيقاع إصابات مؤكدة فيها بين قتيل وجريح.

كما استهدف حزب الله، أيضًا، قوة مشاة إسرائيلية في محيط قاعدة شوميرا، مؤكدًا على إيقاع عدة إصابات فيها. ‏

يأتي هذا بينما تعرضت مناطق أطراف الناقورة واللبونة في جنوب لبنان إلى قصف مدفعي إسرائيلي.

ويأتي هذا بينما تستمر التوترات على الحدود اللبنانية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في ظل قصف مدفعي متبادل مستمر بين الجانبين وتهديد إيراني بالتدخل في الصراع جراء استهداف المدنيين في قطاع غزة، وزايد مخاوف اتساع رقعة الصراع اجتماع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالمرشد الإيراني علي خامنئي لبحث الوضع في قطاع غزة حسب إعلان وسائل إعلام إيرانية.