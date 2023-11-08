القسام تُعلن استهداف مجموعة من الجنود الإسرائيليين جنوب مدينة غزة

(مصراوي)

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، تدمير دبابة وناقلة جند للاحتلال الإسرائيلي شمال مخيم الشاطئ بقذيفتي "الياسين 105".



وأفادت القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف مجموعة من الجنود قرب تجمع للآليات المتوغلة جنوب مدينة غزة بصاروخ موجه من طراز "كونكورس".

كما أعلنت القسام قصف تجمعًا للآليات المتوغلة في محور جنوب غزة بقذائف الهاون.

يأتي بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد عددًا من الفلسطينيين وإصابة آخرين، وذكرت وسائل الإعلام أن المنزل الذي تم قصفه يتبع لعائلة عويضة.