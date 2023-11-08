وزير العدل الفلسطيني: ما يحدث في غزة إبادة جماعية

(مصراوي)

وصف وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، اليوم الأربعاء، ما يحدث في قطاع غزة بجريمة الإبادة الجماعية التي تتطلب تدخلا دوليًا.

وقال الشلالدة في تصريحات صحفية، إن عدم ملاحقة الاحتلال دوليًا يشجعه على القيام بمزيد من الانتهاكات والجرائم في حق الشعب الفلسطيني.

وتستمر غارات الاحتلال الإسرائيلي العنيفة على قطاع غزة منذ أكثر من شهر، والتي يستهدف فيها المباني السكنية المكتظة بالسكان والمنشآت المدنية مما تسبب في ارتفاع عدد الشهداء إلى 10 آلاف و569 شهيدًا.