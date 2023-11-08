حزب الله يُعلن استهداف قوة مشاة إسرائيلية

كتبت- سلمى سمير:

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف قوة مشاة إسرائيلية في محيط قاعدة شوميرا، مؤكدًا على إيقاع عدة إصابات فيها. ‏

يأتي هذا بينما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية في وقت سابق اليوم، تعرض مناطق أطراف الناقورة واللبونة في جنوب لبنان إلى قصف مدفعي إسرائيلي.

ويأتي هذا بينما تستمر التوترات على الحدود اللبنانية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في ظل قصف مدفعي متبادل مستمر بين الجانبين وتهديد إيراني بالتدخل في الصراع جراء استهداف المدنيين في قطاع غزة، وزايد مخاوف اتساع رقعة الصراع اجتماع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالمرشد الإيراني علي خامنئي لبحث الوضع في قطاع غزة حسب إعلان وسائل إعلان إيرانية.

إذاعة الجيش الإسرائيلي: بعض عائلات المختطفين أصدرت جوازات سفر أجنبية لذويهم المختطفين من أجل قيام دول أخرى بالتفاوض مع حماس