رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أولمرت: ليس من مصلحة إسرائيل الإشراف على أمن غزة

كتبت- سلمى سمير:

نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، قوله، إنه ليس من مصلحة إسرائيل الإشراف على إدارة قطاع غزة مستقبلًا.

وأضافت الصحيفة الأمريكية عقب حديثها مع أولمرت، عن رغبته في أن تستأنف إسرائيل محادثات إقامة دولة فلسطينية استنادًا إلى مبدأ حل الدولتين المتفق عليه.

وخلال حديثه مع الصحيفة الأمريكية، أبدى المسؤول السابق امتعاضًا، من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بينيامين نتنياهو، قائلًا إن نتنياهو يشكل خطرًا على أمن إسرائيل.

ووصف أولمرت نتنياهو بالفاشل الذي دُمرت معنوياته بفشله في حماية أمن الدولة.

وتسود في تلك الفترة حالة من الاستياء تجاه الحكومة الإسرائيلية عقب أحداث الـ7 من أكتوبر، التي ألقى فيها نتنياهو باللوم على أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية قائلًا إنم فشلوا في التنبؤ بأحداث عملية "طوفان الأقصى" وذلك حسب منشور على حسابه على منصة "إكس" سارع إلى حذفه عقب تسارع الانتقادات نحوه من عدة مسؤولين.

وفي وقت سابق طالب عضو في الكنيست الإسرائيلي المعارض عوفر كسيف، الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها نتنياهو بالرحيل بشكل عاجل، معتبرًا رحيلهم مسألة حياة أو موت، وذلك حسب تصريحات أدلى بها لموقع "سكاي نيوز".