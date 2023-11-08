هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل طلبت من أمريكا شراء 200 مسيرة انتحارية

مصراوي

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة شراء 200 مسيرة انتحارية من طراز سويتش بليد 600.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الأربعاء، مقتل جندي إسرائيلي ثان اليوم خلال التوغل البري الذي تشنه قواته داخل قطاع غزة منذ أيام.

وارتفع عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى 33 جنديًا، بعدما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة ارتفع إلى 32 عسكريًا، بعد مقتل جندي في وقت مبكر اليوم داخل قطاع غزة.