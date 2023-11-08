ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في التوغل البري بغزة إلى 33 قتيلًا

كتبت- سلمى سمير:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل جندي إسرائيلي ثان اليوم خلال التوغل البري الذي تشنه قواته داخل قطاع غزة منذ أيام.

وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى 33 جنديًا، بعدما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة ارتفع إلى 32 عسكريًا، بعد مقتل جندي في وقت مبكر اليوم داخل قطاع غزة.

ومنذ قليل صرحت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن قناصة المقاومة استهدفت جندي إسرائيلي مما أدى إلى إصابته بشكل مباشر، إضافة إلى تدمير عدد من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي حاولت التوغل داخل قطاع غزة في عدة محاور في منطقة التوام وفي غرب مدينة غزة وفي منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا.