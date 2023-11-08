وسط ضغوط أمريكية لوقف القتال.. إسرائيل: لا هدنة إنسانية دون عودة الأسرى

كتبت- سلمى سمير:

صرح وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، أنه لن تكون هناك هدنة إنسانية من دون عودة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة وهزيمة حركة حماس.



وفي وقت سابق اليوم أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته تواصل توغلها البري في قطاع غزة، زاعمًا أنه دمر عددًا من مراكز القوة التابعة لحركة حماس.



وذكرت مساء أمس الثلاثاء هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي لم تفصح عن اسمه، أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل للقبول بقرار وقف إطلاق النار بعيدًا عن قضية الأسرى المحتجزين.

وتأتي تقارير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في سياق متصل مع هيئة البث الإسرائيلية، مع ذكر الصحيفة، أمس الثلاثاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم يستجب لمطالب الإدارة الأمريكية على مدار عشرة أيام دعته فيها للسماح بهدنة إنسانية في قطاع غزة.



ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مسؤول أمني إسرائيلي، عن قلق داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي من مواجهة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضغوطًا أمريكية للحد من وتيرة عمليات القتال داخل قطاع غزة قبل تحقيق أهدافها المعلن عنها من قبل إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، إنه يشعر بالقلق جراء بداية تضائل التعاطف العالمي مع إسرائيل خلال الأيام الأخيرة.

وخلال مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، إن الرأي العالمي أصبح ضد إسرائيل في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى قيامه بجولة إعلامية سياسية في واشنطن ونيويورك لمحاولة تحسين صورة إسرائيل، وذلك حسبما نشر بينيت على حسابه على منصة "إكس".