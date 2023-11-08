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وزيرة الصحة الفلسطينية: 70% من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين بسبب القصف

12:08 م الأربعاء 08 نوفمبر 2023

وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة

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(مصراوي)

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من نصف مستشفيات قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي أو لنفاد الوقود والكهرباء.

وصرحت الكيلة أن 192 شخصًا من العاملين في قطاع الصحة بغز استشهدوا جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لهم، إضافة إلى عشرات الشهداء من العاملين في المنظمات الإغاثية.

ونددت الكيلة بأنه هناك هناك تقييد للعاملين في قطاع الصحة وتعطيل لحركة سيارات الإسعاف في الوصول للجرحى في مناطق القصف.

ودعت وزيرة الصحة الفلسطينية، لوقف فوري للقصف على قطاع غزة وفتح ممرات إنسانية والسماح بدخول الفرق الطبية والأدوية للقطاع.

وأعلنت الكيلة، أن 70% من سكان غزة نزحوا بسبب القصف والعدوان الإسرائيلي.

مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية سكان قطاع غزة نازحين

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