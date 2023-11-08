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BBC

المقاومة الفلسطينية تستهدف عدد من آليات الاحتلال في محاور مختلفة بغزة

12:03 م الأربعاء 08 نوفمبر 2023

كتائب القسام

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كتبت- سلمى سمير:

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، أنه قواتها قامت بتدمير دبابتين إسرائيليتين، باستخدام قذيفة "الياسين 105"، مشيرة إلى أن الاستهداف تم غرب مدينة غزة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم أفادت القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاوميها قاوموا بتدمير دبابة إسرائيلية في منطقة التوام بقذيفة "الياسين 105"، مضيفة أن قناصيها قاموا بقتل جندي إسرائيلي من خلال استهدافه في منطقة التوام.

ودمرت القسام اليوم أيضًا دبابة إسرائيلية في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا بقذيفة "الياسين 105".

ويأتي هذا تزامنًا مع استهداف سرايا القدس، لعدد من آليات الاحتلال في محور آخر مع إعلانها اليوم تدمير آلية إسرائيلية وإصابة عدد من جنود الاحتلال خلال استهداف قوة مدرعة في محور غرب غزة.

كما أعلنت سرايا القدس، قصف مستوطنتي "عولميم" و "كفار عزة" في غلاف غزة برشقة صاروخية اليوم.

كتائب القسام المقاومة الفلسطينية غزة تدمير دبابتين إسرائيليتين

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