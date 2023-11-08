وزير الخارجية الأمريكي: لا يمكن لإسرائيل أن تعيد احتلال قطاع غزة

(مصراوي)

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، على دعم واشنطن الكامل لحق الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن نفسه.

وقال بلينكن في بيان خلال عقد اجتماعات مجموعة السبع في طوكيو، إن المجموعة تجدد التأكيد على الهدن الإنسانية وفتح معابر إنسانية في غزة.

وأشار بلينكن إلى عدم قانونية فرض حصار على قطاع غزة أو اقتطاع أجزاء منه.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، على رفض بلاده للتهجير القسري لسكان غزة الآن أو مستقبلا.

وأشار بلينكن إلى دعم الولايات المتحدة لمبدأ ندعم حل الدولتين، قائلًا يجب أن يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب وبفرص متساوية.

وصرح بلينكن إلى أن حركة حماس لا يمكن أن تبقى حماس مسيطرة على قطاع غزة، وفي نفس الوقت أكد أنه لا يمكن لإسرائيل أن تعيد احتلال قطاع غزة.

وقال بلينكن "قد نكون بحاجة إلى التفكير في آليات مرحلة انتقالية في غزة بعد الانتهاء من الصراع الحالي".