إعلام أمريكي: بايدن حث نتنياهو على وقف القتال 3 أيام

مصراوي

قال موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، إن بايدن حث نتنياهو على وقف القتال 3 أيام للتقدم في إطلاق سراح رهائن.

وتابع أكسيوس عن مسؤول أمريكي: "الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر تناقش اقتراحا تطلق بموجبه حماس سراح 10 إلى 15 رهينة".

وأضاف أكسيوس عن مسؤول أمريكي: "تُستغل الهدنة بموجب الاتفاق للتحقق من هوية جميع الرهائن وتقديم قائمة بها".

فيما أعلن أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: "التقديرات تشير إلى احتجاز حماس نحو 180 رهينة والجهاد 40 بينما يحتجز آخرون نحو 20".