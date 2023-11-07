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BBC

إعلام أمريكي: بايدن حث نتنياهو على وقف القتال 3 أيام

11:38 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

بايدن و نتنياهو

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مصراوي

قال موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، إن بايدن حث نتنياهو على وقف القتال 3 أيام للتقدم في إطلاق سراح رهائن.

وتابع أكسيوس عن مسؤول أمريكي: "الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر تناقش اقتراحا تطلق بموجبه حماس سراح 10 إلى 15 رهينة".

وأضاف أكسيوس عن مسؤول أمريكي: "تُستغل الهدنة بموجب الاتفاق للتحقق من هوية جميع الرهائن وتقديم قائمة بها".

فيما أعلن أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: "التقديرات تشير إلى احتجاز حماس نحو 180 رهينة والجهاد 40 بينما يحتجز آخرون نحو 20".

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