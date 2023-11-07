الرئاسة التركية تكشف حقيقة الاتفاق مع أمريكا بشأن توطين سكان غزة بتركيا

مصراوي

قال مركز مكافحة التضليل التابع للرئاسة التركية، إن الادعاء باتفاق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، على إعادة توطين سكان غزة بتركيا غير صحيح.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي: نتطلع لتسليم حكم غزة لتحالف دولي يضم أمريكا وأوروبا ودول إسلامية أو لقادة سياسيين محليين.

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي،خلال تصريحاته لصحيفة وول ستريت جورنال، "لا نريد أن نحكم غزة".

وأكد وزير خارجية الاحتلال "سنحتاج إلى التحقق من أن الأسلحة لن تدخل غزة من أي حدود بما في ذلك من مصر".