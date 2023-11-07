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BBC

الرئاسة التركية تكشف حقيقة الاتفاق مع أمريكا بشأن توطين سكان غزة بتركيا

11:35 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

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مصراوي

قال مركز مكافحة التضليل التابع للرئاسة التركية، إن الادعاء باتفاق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، على إعادة توطين سكان غزة بتركيا غير صحيح.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي: نتطلع لتسليم حكم غزة لتحالف دولي يضم أمريكا وأوروبا ودول إسلامية أو لقادة سياسيين محليين.

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي،خلال تصريحاته لصحيفة وول ستريت جورنال، "لا نريد أن نحكم غزة".

وأكد وزير خارجية الاحتلال "سنحتاج إلى التحقق من أن الأسلحة لن تدخل غزة من أي حدود بما في ذلك من مصر".

وزير خارجية تركيا وزير الخارجية الإسرائيلي وزير الخارجية الأمريكي توطين سكان غزة بتركيا

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