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الصليب الأحمر الدولي: نحاول إقناع حماس بالسماح لموظفينا بزيارة الرهائن لديها

10:04 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

الصليب الأحمر الدولي

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مصراوي

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، إن هناك حاجة ملحة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام إلى جميع أنحاء غزة.

وأكدت أنه يجب استعادة الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية والمياه والكهرباء على الفور في غزة كأولوية قصوى للحياة.

وأشار المتحدث باسم اللجنة الدولية إلى أن الجهود مستمرة لإقناع حماس بالسماح لموظفيها بزيارة الرهائن الإسرائيليين لديها.

وكانت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية، أعلنت اليوم الثلاثاء، وصول 5 شاحنات مساعدات إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بإشراف الصليب الأحمر.

الصليب الأحمر الدولي السماح لموظفينا بزيارة الرهائن وصول المساعدات الإنسانية مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة طوفان الأقصى

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