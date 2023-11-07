مقابل 15 أسيرًا إسرائيليًّا.. إعلام عبري: بايدن يحث نتنياهو على عقد هدنة لـ3 أيام في غزة

مصراوي

نقل موقع "واللا" العبري عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين: الرئيس الأمريكي جو بايدن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا على الموافقة على وقف إطلاق نار لمدة 3 أيام في غزة.

وتابع المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون، أن هذا الاقتراح لتمكين إحداث تقدم في عملية إطلاق سراح بعض الأسرى لدى حركة حماس.

وبحسب الاقتراح المطروح، فإن حركة حماس ستطلق ما بين 10 و15 أسيرا، إذ تستغل الأيام الـ3 من الهدنة في التحقق من هوية الأسرى، الذين بين يديها وفي أيدي الأطراف الأخرى في قطاع غزة، وإرسال قائمة بأسمائهم.

وكان رئيس المخابرات الأمريكية زار أمس الاثنين، إسرائيل وأجرى محادثات حول الأسرى ومن المقرر أن يزور قطر هذا هذا الأسبوع.