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نتنياهو: نطوق غزة ونحاصر حركة حماس في كل مكان وقتلنا بعض قادتها

08:28 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

قصف غزة أرشيفية

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مصراوي

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي يطوق قطاع غزة بالكامل، ويحاصر حركة حماس في كل مكان.

وأكد على أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تمكنت من "قتل" بعض قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مشيرا إلى استمرار العمليات العسكرية حتى "تحقيق النصر"، ومشددا على أنه ولا حديث عن هدنة إنسانية دون الإفراج عن المختطفين

وكذلك قايض رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار وإدخال الوقود إلى قطاع غزة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

وأضاف نتنياهو: " لن نسمح لحزب الله باستهداف بلداتنا واستهدفنا مواقعه وجنوده ولو بدأ الحرب ضدنا سيكون ارتكب خطأ جسيما".

رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي يطوق قطاع غزة الجيش الإسرائيلي يحاصر حركة حماس طوفان الأقصى

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