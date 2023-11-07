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BBC

حماس: الحديث الأمريكي عن هدنة إنسانية مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي

08:16 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

سامي أبو زهري

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مصراوي

قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، اليوم الثلاثاء، إن المقاومة وأنها ستبذل ما بوسعها لردع الاحتلال، معربا عن ثقة حماس في قدرات جميع فصائل.

وأشار زهري إلى أن حركة حماس اتخذت قرارا بالمضي في تلك الحرب حتى النهاية، لافتا إلى أنهم واثقون من النتيجة.

وأكد زهري أن واشنطن لا تسمح بوقف القتال ومتمسكة بالحرب على غزة، موضحا أن الحديث الأمريكي عن هدنة إنسانية مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي فقط.

وشدد على أن الرهان على الموقف الأمريكي خطأ كبير، مشيرا إلى أنه كانت هناك مسودة اتفاق بشأن الأسرى بإشراف قطري لكن الاحتلال عطل الاتفاق.

سامي أبو زهري حركة حماس غزة طوفان الأقصى

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