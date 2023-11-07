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BBC

المقاومة الإسلامية في العراق تقصف قاعدة أمريكية بسوريا

07:55 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

قصف قاعدة أمريكية بسوريا أرشيفية

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بغداد- (د ب أ)

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق ،اليوم الثلاثاء، أنها قصفت قاعدة للجيش الأمريكي في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي في سوريا.

وذكر في بيان للمقاومة الإسلامية في العراق وزع عبر موقع الإعلام الحربي التابع للمقاومة الإسلامية في العراق لقد"استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي برشقة صاروخية"، وفقا للبيان.

وأوضح البيان أن العملية " أصابت أهدافها بشكل مباشر".

وخلال الساعات الماضية وسعت المقاومة الاسلامية في العراق من عملياتها ضد أماكن تواجد القوات الأمريكية في القواعد العسكرية في العراق وسوريا بضربات بالطائرات المسيرة والصواريخ.

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