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BBC

الحكومة الفلسطينية: الاحتلال استهدف محطات المياه والكهرباء في غزة

07:40 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

استهداف محطات المياه والكهرباء أرشيفية

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مصراوي

قال سلامة معروف رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة: استشهاد 135 في مجازر الاحتلال استهدفت 5 عائلات.

وتابع المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أكثر من 30 ألف طن من المتفجرات ألقيت على غزة منذ بدء العدوان.

وأوضح معروف أن قصف الاحتلال استهدف البنى التحتية ومحطات الكهرباء والمياه، لافتًا إلى أن الاحتلال يقوم بتصوير المتجمعين لتأكيد خدعة الممرات الآمنة.

وأوضح أن مجازر الاحتلال تطال كل مكان في قطاع غزة، مؤكدًا أن شهداء المنطقة الجنوبية التي يدعي الاحتلال أنها آمنة يمثلون 46% من إجمالي عدد الشهداء.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن الاحتلال كثف قصفه للمستشفيات خلال اليومين الأخيرين.

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