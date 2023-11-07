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BBC

الحكومة الفلسطينية: لا يوجد مكان يستوعب الجرحى في غزة

07:37 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في غزة سلامة معروف

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مصراوي

قال سلامة معروف المتحدث باسم مكتب الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال يتواصل بإدارات المستشفيات يطالبها بالإخلاء ولا يوجد مكان آمن يستوعب الجرحى والمرضى.

وتابع مكتب الإعلام الحكومي في غزة خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: نحمل المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة مسؤولية سلامة الجرحى والمرضى

ولفت مكتب الإعلام الحكومي في غزة،إلى وجود أكثر من 13500 شهيد ومفقود منذ بداية العدوان الإسرائيلي، و4237 شهيدا من الأطفال منذ بداية العدوان.

وحسب معروف ارتكب الاحتلال 1071 مجزرة حتى الآن، مشيرًا إلى وجود 10328 شهيدا و 25956 جريحا منذ بداية العدوان الإسرائيلي.

وأوضح أن مليون ونصف من النازحين يقيمون في مراكز الإيواء من مدارس ومستشفيات.

وأشار إلى أن الاحتلال ألقى أكثر من 30 ألف طن من المتفجرات ألقيت على غزة منذ بدء العدوان، و40 ألف وحدة سكنية تعرضت للهدم الكامل حتى الآن.

سلامة معروف غزة المجتمع الدولي الأمين العام للأمم المتحدة العدوان الإسرائيلي

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