وزير خارجية النرويج: ما يجري في غزة رهيب ومروع وإن لم نهتم به فلن نكون بشر جيدين

مصراوي

قال وزير خارجية النرويج، إن ما يجري في غزة رهيب ومروع على المستوى الإنساني.

وتابع وزير خارجية النرويج للجزيرة: "لسنا ببشر جيدين إن لم نهتم بما يحدث لسكان غزة، أطراف النزاع لديها التزام بالقانون الدولي للتمييز بين المقاتلين والمدنيين".

وأضاف وزير خارجية النرويج: "إسرائيل قالت إن هجومها كان لمحاربة حماس، ولكن ما شاهدناه هو مقتل 10 آلاف شخص، ونتحدث مع كل الزعماء ومع الأمم المتحدة بشأن التطورات في غزة"

وأكد وزير خارجية النرويج: " لا بد أن نفكر في كيفية تحقيق حل سلمي في الشرق الأوسط، لأن النزاع سينتهي في يوم ما، وليس هناك بديل عن حل الدولتين".