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BBC

وزير خارجية النرويج: ما يجري في غزة رهيب ومروع وإن لم نهتم به فلن نكون بشر جيدين

05:55 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

وزير خارجية النرويج بورج برينده

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مصراوي

قال وزير خارجية النرويج، إن ما يجري في غزة رهيب ومروع على المستوى الإنساني.

وتابع وزير خارجية النرويج للجزيرة: "لسنا ببشر جيدين إن لم نهتم بما يحدث لسكان غزة، أطراف النزاع لديها التزام بالقانون الدولي للتمييز بين المقاتلين والمدنيين".

وأضاف وزير خارجية النرويج: "إسرائيل قالت إن هجومها كان لمحاربة حماس، ولكن ما شاهدناه هو مقتل 10 آلاف شخص، ونتحدث مع كل الزعماء ومع الأمم المتحدة بشأن التطورات في غزة"

وأكد وزير خارجية النرويج: " لا بد أن نفكر في كيفية تحقيق حل سلمي في الشرق الأوسط، لأن النزاع سينتهي في يوم ما، وليس هناك بديل عن حل الدولتين".

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