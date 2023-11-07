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وزير دفاع الاحتلال: سنقضي على قادة حماس ونقيم نظامًا أمنيًّا في غزة

05:48 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين

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مصراوي

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، "سنقضي على قادة حماس وسنقيم نظاما أمنيا في غزة وستكون لنا حرية حركة عسكرية في القطاع"

وسبق وقال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، إننا سوف ندمر منظمة حماس "الإرهابية" وسوف نقوم بفعل كل ما في وسعنا لإعادة الأسري.

ودعا وزير خارجية الاحتلال، المجتمع الدولي إلى اختيار الجانب الصحيح من التاريخ والوقوف إلى جانبنا في الحرب ضد الشر.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق صافرات الإنذار في شمالي الجولان. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن قائد المنطقة الجنوبية قوله "مهمتنا واضحة وهي تفكيك حركة حماس والأمر سيستغرق وقتاً لكننا سنفعل ذلك بطرق متنوعة"

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