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BBC

نصرةً لغزة.. الإفتاء الليبية: يجب مقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل

05:31 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

دار الأفتاء الليبية

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مصراوي

قالت دار الإفتاء الليبية، إن "نصرة أهل غزة واجب شرعي على جميع المسلمين بكل ما يملكون من الدعم بالمال والسلاح وبالمقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية"

وتابعت دار الإفتاء الليبية، اليوم الاثنين، "على أهل ليبيا وحكامهم ألا يسمحوا بتصدير أو توريد السلع والطاقة للشركات والدول التي تمد العدو الإسرائيلي بالسلاح والعتاد واستعمال كل الوسائل الممكنة لنصرة أهل غزة"

وأكدت أنه "يجب على جميع المسلمين مقاطعة منتجات الشركات الغربية الداعمة للعدو الإسرائيلي"

دار الإفتاء الليبية الشركات الداعمة لإسرائيل نصرة أهل غزة واجب شرعي المقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية طوفان الأقصى

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