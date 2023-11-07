رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: تم إلقاء أكثر من 30 ألف طن متفجرات على غزة

(مصراوي)

صرح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، اليوم الثلاثاء، أنه يوجد أكثر من 13500شخص بين شهيد ومفقود جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة حتى الآن.

وأفاد معروف أنه تم إلقاء أكثر من 30 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة منذ بداية الحرب، مشيرًا إلى أن الاحتلال لا يكترث في عدوانه بأي من بنود القانون الدولي.

واتهم معروف الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب تجويع وسياسة عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الوضع في غزة يزداد صعوبة بالنسبة للأطفال لا سيما الرضع.

ولفت معروف إلى توقف المولدات الرئيسية في المستشفيات بقطاع غزة التي تعتمد حاليا على مولدات ثانوية ستتوقف خلال أيام.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أنه تم استنفاد كل مقومات الحياة في قطاع غزة، قائلًا "لا نفهم كيف يقبل المجتمع الدولي بانهيار المنظومة الصحية بالقطاع".

وندد معروف بقطع الاحتلال الإسرائيلي لخدمات الماء والكهرباء والوقود وكل إمدادات الحياة عن غزة.