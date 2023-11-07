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BBC

وزير خارجية الاحتلال: سندمر حماس "الإرهابية" وسنفعل كل ما في وسعنا لإعادة الأسري

04:51 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين

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مصراوي

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، إننا سوف ندمر منظمة حماس "الإرهابية" وسوف نقوم بفعل كل ما في وسعنا لإعادة الأسري.

ودعا وزير خارجية الاحتلال، المجتمع الدولي إلى اختيار الجانب الصحيح من التاريخ والوقوف إلى جانبنا في الحرب ضد الشر.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق صافرات الإنذار في شمالي الجولان. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن قائد المنطقة الجنوبية قوله "مهمتنا واضحة وهي تفكيك حركة حماس والأمر سيستغرق وقتاً لكننا سنفعل ذلك بطرق متنوعة".

إيلي كوهين وزير خارجية الاحتلال حركة حماس إعادة الأسري

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