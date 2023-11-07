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BBC

متحدثة الأغذية العالمي: أزمة غزة من أصعب الأزمات العالمية التي نتعامل معها

04:44 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

برنامج الغذاء العالمي

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مصراوي

قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي عليا زكي، إن نقص الوقود في غزة هو المشكلة الكبيرة التي تواجهنا الآن.

وأضافت عليا، أن نقص المياه النظيفة والوقود في غزة يعرقل عمل المخابز، موضحة أننا كنا نتعامل مع 23 مخبزا في غزة والآن لا يوجد سوى مخبز واحد.

وتابعت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، نعمل في ظروف صعبة جدا في غزة بالوقت الحالي، مشيرة إلى أن هناك حالة من الفوضى في غزة بسبب تقطع الاتصالات، مضيفة أن أزمة غزة من أصعب الأزمات العالمية التي نتعامل معها.

برنامج الغذاء العالمي زة ليا زكي لمياه لوقود

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