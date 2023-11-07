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BBC

زعيم المعارضة الإسرائيلي: يجب أن تدير السلطة الفلسطينية غزة مستقبلًا بعد القضاء على حماس

04:23 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

يائير لابيد

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كتبت- سلمى سمير:
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، أنه دعا لضرورة تولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة مستقبلًا بعد هزيمة حركة حماس.

وخلال زيارة غير معلنة إلى رام الله يوم الأحد الماضي، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه على استعداد للمشاركة في إدارة قطاع غزة حال تم عزل حركة حماس.

ورغم عدم تبلور المستقبل السياسي لقطاع غزة في اجتماع بلينكن وعباس، إلا أن الطرفان حرصا على مناقشة الأمر.

يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلي السلطة الفلسطينية غزة حرب غزة طوفان الأقصى

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