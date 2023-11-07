سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يتقدم بشكوى لمجلس الأمن بشأن هجمات الحوثيين

مصراوي

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن سفير إسرائيل بالأمم المتحدة قدم شكوى لمجلس الأمن بشأن الهجمات ضد إسرائيل التي أعلن الحوثيون المسؤولية عنها.

ونقلت الصحيفة عن سفير إسرائيل بالأمم المتحدة، أن إسرائيل الحق في اتخاذ أي إجراءات ضرورية لحماية أراضينا، مشيرا إلى أن هجمات الحوثيين قد تكون لها عواقب إقليمية واسعة وخطيرة.

كانت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية الأحد الماضي، نقلت عن مصادر إعلامية قولهم إن البوارج الأمريكية في البحر الأحمر رصدت دفعة من الصواريخ الباليستية أطلقت من اليمن تجاه فلسطين المحتلة.

وكان المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية، قال الخميس الماضي، إن جميع البوارج الأمريكية والإسرائيلية في مرمى صواريخها.

ونقلت وكالة "شمس نيوز " عن وسائل إعلام عبرية أنباء تفيد بأن السفن المرتبطة باسرائيل في البحر الأحمر لم تعد بمأمن من هجمات الحوثيين في اليمن.