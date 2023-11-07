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BBC

قطر تدعو الدول الداعمة لإسرائيل إلى التراجع عن انحيازها المفرط للاحتلال

12:16 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

دولة قطر

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مصراوي

عبر رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم، عن غضب قطر واستنكارها الشديد للمجازر والإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة وسط صمت دولي.

ودعا رئيس مجلس الشورى القطري، الدول الداعمة لإسرائيل إلى التراجع عن انحيازها المفرط للاحتلال والذي سيزيد من الغضب والاحتقان بالمنطقة، مطالبا بفتح المعابر وإيصال المساعدات لقطاع غزة.

كانت إسرائيل طلبت إخلاء مستشفى الرنتيسي للأطفال تمهيدا لقصفه.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن حياة نحو 70 طفلا بمستشفى الرنتيسي في خطر بعد تهديد القصف، موضحا أننا ننتظر تدخلا دوليا لثني إسرائيل عن تهديدها بقصف مستشفى الرنتيسي.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن التدخل الدولي لوقف انهيار المنظومة الصحية لا يزال ضعيفا، موضحا أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية الطواقم الطبية والجرحى.

قطر حسن بن عبدالله الغانم مجلس الشورى القطري الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل غزة

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