استشهاد الصحفي أبو حصيرة جراء استهداف الاحتلال لمنزله

كتبت- سلمى سمير:

استشهد، اليوم الثلاثاء، الصحفي محمد أبو حصيرة العامل لدى وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزله غرب غزة، وذلك حسبما أعلنت الوكالة.

واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزل أبو حصيرة مما أدى إلى استشهاد رفقة عدد من أفراد عائلته.

وفي وقت سابق صباح اليوم استشهد أيضًا الصحفي يحيى أبو منيع جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي له، ليرتفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بداية الحرب على قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر إلى 49 صحفي.

ومنذ أيام استهدفت غارات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الصحفي العامل بقناة "الجزيرة" وائل الدحدوح مما أدى إلى استشهاد ابنه وعدد من أفراد عائلته، وفي صباح استهداف منزل عائلة الدحدوح ذكرت قناة عبرية أن الجيش الإسرائيلي يعطيهم معلومات عن المناطق التي ينون استهدافها وفي ذلك اليوم ذكر المذيع أن الجيش ينوي استهداف منزل صحفي تابع لقناة "الجزيرة".