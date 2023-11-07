بعد تصريحات إلياهو.. روسيا تتساءل: هل تمتلك إسرائيل القنبلة النووية

(مصراوي)

صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بشأن القنبلة النووية، تطرح تساؤلات عن امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية.

وقال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، في وقت سابق يوم الأحد الماضي، إن الحل لإنهاء الحرب المستعرة في قطاع غزة ينتهي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، الأمر الذي أشعل ضده ردود الفعل حيث أوقفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو عن حضور اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر، قائلًا إن تصريحاته منفصلة عن الواقع.

ونقلت القناة الـ "12 الإسرائيلية "عن أهالي الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، قلقهم الحاد بعد تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو عن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وقال الأهالي إن تصريحات عميحاي تتعارض مع مبادئ الأخلاق والضمير، داعين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للتصرف ضد من يسعى للإضرار بالأسرى.

وسارعت حركة حماس، لدعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لأخذ تصريح الوزير الإسرائيلي بإلقاء قنبلة على غزة على محمل الجد واتخاذ ما يلزم لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ووصفت حماس تصريحات عميحاي بإلقاء قنبلة نووية على غزة بـ "النازية" مشيرة إلى ممارسة الاحتلال الإسرائيلي لحملة إبادة جماعية على سكان غزة بعد فشله عسكرياً أمام المقاومة الفلسطينية.