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BBC

إسرائيل تمنح عشرات الآلاف من تصاريح الأسلحة إلى المستوطنين

10:52 ص الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

إيتمار بن جفير

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كتبت- سلمى سمير:

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، اليوم الاثنين، تلقي وزارة الأمن الإسرائيلية مئات الآلاف من طلبات ترخيص الأسلحة الشخصية.

وصرح الوزير اليميني المتطرف، أن إسرائيل منحت عشرات الآلاف من التصاريح المشروطة للأسلحة الشخصية للمستوطنين.

وازداد مؤخرًا هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية مما رفع عدد الشهداء جراء هجماتهم لعدد كبير.

وفي زيارته الغير المعلنة إلى رام الله يوم الأحد أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه يدين هجمات المستوطنين المتكررة على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

إيتمار بن جفير إسرائيل تصاريح الأسلحة المستوطنين

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