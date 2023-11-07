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BBC

روسيا: تصريحات إسرائيل بشأن القنبلة النووية يطرح أسئلة عن امتلاكها هذا السلاح

10:49 ص الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

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مصراوي

قالت الخارجية الروسية، إن التصريحات الإسرائيلية عن إلقاء قنبلة نووية على غزة يطرح أسئلة عن امتلاك إسرائيل هذا السلاح.

كان وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو، قال إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن وبالنسبة للمختطفين فالحرب لها أثمان، مضيفا أن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض وعلينا إعادة إقامة المستوطنات فيه.

وأوضح الوزير أنه لا مكان لقطاع غزة ولا ينبغي أن يكون هناك وجود لشمال القطاع وأن من يرفع راية حماس لا يجوز له أن يستمر في الحياة على الأرض.

الخارجية الروسية روسيا تصريحات إسرائيل القنبلة النووية

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