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BBC

مدير مستشفى العودة: المستشفى سيتوقف عن العمل مساء غد لنفاد الوقود

12:24 ص الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

غزة

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مصراوي
قال أحمد مهنا مدير مستشفى العودة في غزة: المستشفى سيتوقف تماما عن العمل مساء غد لنفاد مخزون السولار، لافتًا إلى أن الطواقم الطبية لم تغادر المستشفى منذ 30 يوما بسبب الضغوط والقصف المتواصل.
وتابع مدير مستشفى العودة، خلال تصريحات تلفزيونية، "لدينا 60 مريضا مقيمين في المستشفى بعضهم حالته خطيرة وآخرون حالتهم متوسطة"

ولفت مهنا إلى وصول شظايا إلى باحة المستشفى الأحد، جراء قصف إسرائيلي، موضحًا أن 80 % من المرضى في المستشفى هم من النساء والأطفال.

وأوضح أن الإمدادات اللوجيستية في المستشفى شارفت على النفاد، فإن هناك شح تام في المواد التموينية والغذائية في كل منطقة شمال غزة.

غزة مستشفى العودة نفاد الوقود

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