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الاحتلال يطلق قنابل ضوئية في محيط مستشفى الشفاء بغزة لإبعاد المواطنين

12:21 ص الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

جيش الاحتلال يطلق قنابل ضوئية

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مصراوي

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل ضوئية في محيط مستشفى الشفاء بغزة، لمحاولة إبعاد المدنيين عن المنطقة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، أن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخين، موقعًا يبعد 50 مترًا عن بوابة مستشفى القدس في غزة.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، إن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف الليلة الماضية جميع المستشفيات في قطاع غزة.

وأضاف المكتب الإعلامي، أننا تلقينا بلاغات عن مئات جثامين الشهداء في شوارع مدينة غزة إثر غارات الليلة الماضية، موضحا أن الاحتلال يتعمد قصف المخابز وكل مصادر المياه والطاقة الشمسية في غزة.

وتابع المكتب الإعلامي، أن الاحتلال يدعي كذبا أنه لا يستهدف المدنيين لكنه يقصفهم ويجوعهم ويشردهم، مضيفا أن الساعات القادمة ستكشف تفاصيل مجازر الاحتلال خلال الليلة الماضية.

وقال المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة، منذ 4 أيام لم يتم فتح أي ممر آمن لإيصال الجرحى إلى معبر رفح، موضحا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسوق مبررات واهية لاستهداف المستشفيات.

قنابل ضوئية الاحتلال الإسرائيلي مستشفى غزة مستشفى الشفاء

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