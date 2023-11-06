بسبب كثرة الإصابات.. توقف قسم العمليات بالمستشفى الإندونيسي



مصراوي

أعلنت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، توقف قسم العمليات بمستشفى الإندونيسي عن العمل منذ أكثر من 5 ساعات بسبب العدد الكبير من الإصابات التي انتهت عملياتهم.

وأشارت إلى أن المستشفى بات ممتلئا عن آخره ولا يتسع لاستقبال حالات جديدة، إذ امتلأت الممرات الداخلية بالمصابين، لافتا إلى أنه ليس من الممكن الجلوس في الساحة بسبب الخطر الشديد.

سبق وأن أعلنت الوكالة الفلسطينية، اليوم الاثنين، انقطاع الكهرباء عن أجزاء كبيرة من المستشفى الإندونيسي، مشيرة إلى أنه بدأ الاعتماد بشكل أساسي على الطاقة البديلة في قسم العمليات فقط.

كما قالت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، إن مخزون الوقود الخاص بمولد مستشفى القدس سينفد خلال 48 ساعة، مؤكدة أن أجهزة الإنعاش وحضانات الأطفال وغرف العناية المركز ستتوقف.

وكان مدير عام المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت، أعلن اليوم الاثنين، استشهاد وإصابة عدد من نزلاء المستشفيات في غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار زقوت في تصريحات صحفية، إلى أنه تم إجلاء عدد من الجرحى من المستشفيات عقب استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لها.

وحذر زقوت، من أن مستشفيات الأطفال عرضة لهجمات وغارات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى الوضع المأساوي وغير مسبوق على الإطلاق في قطاع غزة مع عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى استهداف المستشفيات وإخراجها من الخدمة.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل سطح مستشفى الشفاء أكبر مستشفيات قطاع غزة بصاروخ.

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري، أمس، أن حركة حماس تتخذ من مجمع الشفاء مقرًا لها، الأمر الذي كذبته حركة حماس اليوم.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي بوابة مجمع الشفاء نهاية الأسبوع الماضي مخلفًا عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى.

