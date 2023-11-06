رئيس المخابرات الأمريكية يضغط على نتنياهو للاتفاق على صفقة لإطلاق الرهائن



مصراوي

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس المخابرات الأمريكية يضغط من أجل الاتفاق على صفقة لإطلاق الرهائن خلال لقائه نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الموساد.

وتابعت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس المخابرات الأمريكية، يضغط من أجل الاتفاق على صفقة لإطلاق الرهائن حتى لو لم يكن الأمثل.

وفي بيان له اليوم الإثنين، قال البيت الأبيض، إن أمريكا ترغب في هدن إنسانية في غزة بأسرع وقت ممكن وتواصل مناقشة ذلك مع الإسرائيليين.

وتابع البيت الأبيض: "ينبغي تجنب المدنيين وإرسال المزيد من شاحنات المساعدات لغزة، إضافة إلى أننا ندعم هدنا إنسانية مؤقتة وذات رقعة جغرافية محدودة في غزة".

وأكد البيت الأبيض: "تغيير تموضع قواتنا في الشرق الأوسط، هو رسالة ردع لكل من يحاول تصعيد الصراع، ونريد من الإسرائيليين تقليل الخسائر في صفوف المدنيين وأن يكونوا حذرين، كما أطلقنا مسيرات على أهداف مختلفة وحساسة للعدو الإسرائيلي".

وأوضح البيت الأبيض: "أبلغنا الإسرائيليين بأنه ينبغي أن تكون عملياتهم ضد حماس سريعة وحاسمة ومميتة، كما أننا لا نحدد للإسرائيليين أهدافهم في غزة، ونواصل حثهم على الحذر بخصوص المدنيين" مؤكدا على أنّ المزيد من الأمريكيين سيغادرون غزة اليوم.