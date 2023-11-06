بالفيديو.. ناشطون أمريكيون يمنعون سفينة عسكرية محملة بأسلحة لإسرائيل

مصراوي

منع ناشطون أمريكيون تحميل سفينة عسكرية بأسلحة وإمدادات، يعتقد أنها ستتوجه إلى إسرائيل من ميناء تاكوما بولاية واشنطن، وفقا لنبأ عاجل أعلنته قناة الجزيرة.

وحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإنّ الولايات المتحدة تخطط لنقل أسلحة بقيمة 320 مليون دولار إلى إسرائيل.

وتابعت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة بايدن تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه لإسرائيل.

وقال البيت الأبيض في وقت سابق اليوم الإثنين، إن أمريكا ترغب في هدن إنسانية في غزة بأسرع وقت ممكن وتواصل مناقشة ذلك مع الإسرائيليين.

وتابع البيت الأبيض: "ينبغي تجنب المدنيين وإرسال المزيد من شاحنات المساعدات لغزة، إضافة إلى أننا ندعم هدنا إنسانية مؤقتة وذات رقعة جغرافية محدودة في غزة".

وأكد البيت الأبيض: "تغيير تموضع قواتنا في الشرق الأوسط، هو رسالة ردع لكل من يحاول تصعيد الصراع، ونريد من الإسرائيليين تقليل الخسائر في صفوف المدنيين وأن يكونوا حذرين، كما أطلقنا مسيرات على أهداف مختلفة وحساسة للعدو الإسرائيلي".

وأوضح البيت الأبيض: "أبلغنا الإسرائيليين بأنه ينبغي أن تكون عملياتهم ضد حماس سريعة وحاسمة ومميتة، كما أننا لا نحدد للإسرائيليين أهدافهم في غزة، ونواصل حثهم على الحذر بخصوص المدنيين" مؤكدا على أنّ المزيد من الأمريكيين سيغادرون غزة اليوم.