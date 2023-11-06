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BBC

الإمارات تعلن إقامة مستشفى ميداني في قطاع غزة

09:53 م الإثنين 06 نوفمبر 2023

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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مصراوي
أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية -وام-، أن الإمارات تقيم مستشفى ميدانيا متكاملا داخل قطاع غزة لتقديم الدعم الطبي اللازم للفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية في بيان لها اليوم الاثنين، "تنفيذاً لأوامر رئيس الدولة، الإمارات تقيم مستشفى ميدانياً متكاملاً داخل قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع"

الإمارات مستشفى ميداني غزة قطاع غزة

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