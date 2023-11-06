الإمارات تعلن إقامة مستشفى ميداني في قطاع غزة

مصراوي

أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية -وام-، أن الإمارات تقيم مستشفى ميدانيا متكاملا داخل قطاع غزة لتقديم الدعم الطبي اللازم للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية في بيان لها اليوم الاثنين، "تنفيذاً لأوامر رئيس الدولة، الإمارات تقيم مستشفى ميدانياً متكاملاً داخل قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع"

#عاجل_وام



تنفيذاً لأوامر #رئيس_الدولة .. #الإمارات تقيم مستشفى ميدانياً متكاملاً داخل قطاع #غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع. pic.twitter.com/wKbHDX4jw0 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 6, 2023