البيت الأبيض: بايدن ناقش مع نتنياهو إمكانية "هدنة تكتيكية" في غزة



مصراوي

أعلن البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقش مع نتنياهو إمكانية "هدن تكتيكية" في غزة.

وتابع البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستعمل على استمرار إدخال المساعدات لغزة، لكن ما يدخل لا يكفي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثا عن وقف إنساني للقتال في غزة.

ومن جانبها كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أنّ الولايات المتحدة تكثف ضغوطها على "إسرائيل" لتخفيف قصفها على قطاع غزة.