الحكومة الفلسطينية: الاحتلال استخدم أسلحة محرمة دوليًّا

مصراوي

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة سلامة معروف، "يوجد أكثر من 10 آلاف شهيد وما يزيد عن 3 آلاف مفقود"

وتابع رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، "1025 مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال في غزة حتى اللحظة باستخدام أسلحة غير تقليدية بعضها محرمة دوليًّا"

ولفت معروف إلى "استشهاد 47 صحفيا و53 من الأئمة والوعاظ و18 من الدفاع المدني، فإن جرائم الاحتلال أعلنت رسميا وفاة الشرعية الدولية وكل المنظمات الدولية التي تتشدق بحقوق الإنسان"

وحسب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، فإن "الاحتلال يتعمد استهداف المستشفيات والمنظومة الصحية بالكامل"

وأكد معروف أن مستشفياتنا مفتوحة أمام اللجان دولية للتأكد من استخداماتها.

وأوضح رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة، 222 ألف وحدة سكنية تضررت من العداون وأكثر من 40 ألف وحدة تدمرت بالكامل، مشيرًا إلى رصد تدمير 56 مسجدا وتضرر 136 مسجدا آخرين إضافة لتضرر 3 كنائس.

وأشار إلى أن تصرفات الاحتلال تؤكد نيته تهجير جميع سكان غزة لخارج القطاع وترحيلهم إلى سيناء، فهو يخوض حربا لتجويع الفلسطينيين في كامل قطاع غزة.

ووفق تصريحات معروف، فإن 500 شاحنة مساعدات دخلت القطاع في 17 يوما وهو ما يمثل ما كان يدخل القطاع في يوم قبل العدوان.

وحمل رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة دولا ترسل مرتزقة للقتال بجانب جيش الاحتلال مسؤولية الجرائم ضد المدنيين.