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BBC

نتنياهو: سنهزم حماس ونمنح سكان غزة مستقبلًا أفضل

07:43 م الإثنين 06 نوفمبر 2023

بنيامين نتنياهو

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مصراوي
قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، "هدف محور الإرهاب إعاقة تقدم السلام الذي أحرزناه في اتفاقيات التطبيع مع جيراننا العرب"
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الاثنين، " إذا سقط الشرق الأوسط في يد محور الإرهاب حماس فستكون أوروبا هي التالية ولن يكون أحد آمنا"
ولفت نتنياهو إلى أن "هذه المعركة عالمية وليست محلية ولا بديل عن النصر وسنهزم حماس ونمنح سكان غزة مستقبلا أفضل"
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه على كل القوى الحضارية أن مساندة إسرائيل، "لأن معركتنا هي معركتكم وانتصارنا هو انتصاركم"

بنيامين نتنياهو حماس غزة الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

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