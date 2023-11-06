الحكومة الفلسطينية بغزة: الاحتلال قصف القطاع بأكثر من ٣٠ ألف طن من المتفجرات

مصراوي

قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف القطاع بأكثر من ٣٠ ألف طن من المتفجرات منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر الماضي.

سبق وأن أوضح إسماعيل هنية رئـيـس الـمـكـتـب الـسـيـاسـي لـحـركـة "حـمـاس"، أن ما استخدم في قصف غزة أكبر من القنبلة النووية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما اليابانية، مشيرا إلى أن هذا العدوان يجري بدعم أمريكي.